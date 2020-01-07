İstanbul’da fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İstanbul’da dün gün boyu etkili olan, gece boyunca da etkisini sürdüren sağanak ve fırtına nedeniyle birçok ilçede çatı uçtu, ağaçlar devrildi.
Beşiktaş ilçesindeki Gökkuşağı Sokak’ta bulunan iki binanın çatısı saat 23:30 sıralarında uçarak sokağa düştü. Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri’ne bağlı ekipler, çatı parçalarını kaldırdı. Yaralanan olmadı.
İlçede fırtına nedeniyle devrilmek üzere olan ağaç, yanında bulunan ağaçların üzerine yattı. Ekipler tarafından fark edilen ağacın yıkılması için Dolmabahçe Caddesi yaklaşık iki saat trafiğe tamamen kapatıldı.
Bomonti-Beşiktaş Tüneli’nin çıkışında bulunan alt geçitteki dört evsiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta tarafından belediyeye ait barınma evlerine götürüldü.
Ataşehir ilçesindeki Ferhatpaşa Mahallesi’nde saat 01:00 sıralarında bir atölyenin çatısı uçarak, park halindeki aracın üzerine devrildi. Atölye sahipleri otomobili kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Zeytinburnu’ndaki Prof. Muammer Aksoy Caddesi’nde de rüzgar nedeniyle devrilen ağaç devrildiği yolu tamamen kapattı. Ekipleri, ağacı keserek yolu açabildi.
Kentte önceki akşam etkisini göstermeye başlayan yağış ve fırtına devam ediyor.