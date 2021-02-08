İstanbul’da fırtına: Birçok noktada ağaçlar devrildi; çatılar uçtu

İstanbul’da etkili olan fırtına nedeniyle birçok noktada ağaç devrilmesi ve çatı uçması olayları yaşandı, araçlar zarar gördü.

Fotoğraf: AA

Akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte Beşiktaş, Sultangazi, Silivri, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu ve Esenler’de etkisini gösteren fırtına, Anadolu Yakası’nda Ümraniye’de etkili oldu.

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Şiddetli rüzgar nedeniyle Silivri sahilinde bir iş yerinin totem tabelası devrildi. İlçede rüzgar nedeniyle iki tekne battı.

Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak’ta da ağaç devrilmesi sonucu elektrik direği yıkıldı. İtfaiye ekipleri bir binada sallanan demiri tehlike arz ettiği için.

Sultangazi 75. Yıl mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde bir binanın çatısının uçması sonucu iki otomobil ile bazı iş yerlerinde hasar oluştu. Cadde, güvenlik şeridiyle çevrilerek trafiğe kapatıldı.

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Yeşilköy Baharistan sokakta sitenin içinde park halindeki aracın üstüne ağaç devrildi.

Gaziosmanpaşa Karayolları Galeri Caddesinde yola ağaç devrildi.

Çatı uçtu; yedi araç hasar gördü

Bayrampaşa Girne caddesinde bir binanın çatısı uçtu ve bir araç hasar gördü. Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1180. sokakta ise çatı uçması sonucu yedi araçta hasar oluştu. Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri çalışmalarda bulundu.

Ayrıca, Eyüp Refhan Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin arkasındaki binada çatı uçması olayında bir araç zarar gördü.

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Arguvan sokakta ise evlerin çatılarından kopan parçaların yollara savrulmasından dolayı iki araçta küçük çaplı hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri, olay yerinde çalışmalarda bulundu.