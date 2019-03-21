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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da ‘FETÖ’ soruşturması: 31 kişi ‘ByLock’tan tutuklandı

İstanbul’da 31 şüpheli, ‘FETÖ’nün haberleşme sistemi ‘ByLock’ kullandığı suçlamasıyla tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre İstanbul başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 102 şüphelinin 77’sinin adresi tespit edildi, 51’i gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 51 kişi, adliyeye sevk edilerek savcılığa çıkarıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilenlerin 31’i, ‘FETÖ üyeliği’nden tutuklandı. Geri kalanlar yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, firari 51 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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