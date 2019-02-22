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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da ‘FETÖ’ soruşturması: 295 muvazzaf askere gözaltı kararı

İstanbul başsavcılığının soruşturması kapsamında 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. 

Fotoğraf: Reuters

Ajansların bildirdiğine göre askerlerin 147’si Kara Kuvvetleri, 27’si Hava Kuvvetleri, 91’i Deniz Kuvvetleri, 22’si Jandarma, sekizi de Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli.

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Şüphelilerin ikisi albay, biri yarbay, sekizi binbaşı, 10’u yüzbaşı, 73’ü üsteğmen, sekizi teğmen, 185’i astsubay, sekizi de uzman çavuş.

Askerlerin gözaltına alınması için İstanbul emniyetine bağlı terörle mücadele, mali suçlar, organize ve kaçakçılık şube polisleri operasyona başladı. Gözaltılar sürüyor.

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