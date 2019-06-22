İstanbul’da fabrika yangını: Dört yabancı uyruklu hayatını kaybetti

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bir fabrika yanarken dört yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Yangın tekstil ve plastik malzeme imalatının yapıldığı dört katlı fabrikada saat 03.15’te çıktı. Sebebi belirlenemeyen yangında iki yabancı uyruklu işçi de ciddi şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Binadaki 20 kişi de yara almadan itfaiye merdivenleri ile tahliye edildi.

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Yabancı uyruklu kişiler fabrikada resmi olarak çalışıyorlar mıydı yoksa uyumak amacıyla mı binada bulunuyorlardı henüz öğrenilemedi.

Yangına müdahale eden dört itfaiye görevlisi de hafif yaralandı.