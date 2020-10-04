İstanbul’da evleri yapılmayan ailelerden çadırlı eylem

İstanbul’un Maltepe ilçesinde çürük raporu bulunan ve 1.5 yıl önce yıkılan 25 binalık arazide hala inşaatın başlamaması ve devletin verdiği kira yardımlarının sonlanması nedeniyle vatandaşlar çadır kurarak eylem yaptı.

Fotoğraflar: DHA

Bölgedeki binalar belediye ekiperi tarafından yıkılmadan önce toplamda 309 daireden oluşuyordu.

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Arazide çadır kurarak tepki gösteren vatandaşlar, evlerinin bir an önce yapılmasını istediklerini dile getirdi.

‘Tapum var evim yok’

Ev sahiplerinden sahibi Semiha Şişman, yaşadığı zorlukları DHA’ya şöyle anlattı: “Ben 35 senedir dişimle tırnağımla bir yuva sahibi oldum. Evimin eşyasını sattım kiracıydım, o şekilde aldım evimi. Aç kaldım, üç sene kömürsüz kış çıkardım. Şimdiki halime bak, tapum var ama evim yok. İnan ki mağdur durumdayız. Buraya çadır atacağım. Allah razı olsun devlet 1,5 sene kira yardımı yaptı. Ama şimdi kira da bitti. Tek eşim çalışıyor emekli, onunla da ne kadar geçinebiliriz”

‘Dokuz sene bekledim’

Zernişan Engin ise şöyle konuştu: “Dokuz sene arsayı bekledim ilk etapta. Ancak kooperatif yaptı taşındım. 35 sene oturduk. Şimdi sekiz senedir kiralarda sürünüyoruz. Emekli maaşımla kira veriyorum. Devlete bana kira yardımı yapsınlar, diye müracaat ettim. Emekli maaşımı kiraya mı vereyim karnımı mı doyurayım. O yetmiyor bir de kanser oldum.”

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‘Müteahhitler anlaşamıyor’

Ufuk Karakaş ise müteahhitlerin anlaşamadığını belirterek şunları söyledi: “Diğer imza atmayanlar şartları beğenmemişti. Müteahhit imza atmayanlarla yol almaya çalıştı. 2019’a kadar bu iş çözümlenmedi. Burada herkes mağdur. Anlaşma yapmayanlar başka bir firma ile anlaşma yaptılar. Burası dört parseldi, tek parsele çevrildi. Ne bu tarafın müteahhitti ne öbür tarafın müteahhitti hiçbir şekilde anlaşamıyorlar. Çözümsüzlük buradaki 309 haneye yansıyor. 309 hanenin aşağı yukarı 250’si emekli, dar gelirli. Kira yardımlarımız da bitti. Ne yapacağımızı düşünüyoruz.“