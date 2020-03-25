İstanbul’da ‘Evde kal’ çağrısına en çok ve en az uyulan ilçeler belirlendi

Corona virüsü salgınının yayılma hızını yavaşlatmak için yapılan ‘Evde kal‘ çağrısına İstanbul’da en çok Kadıköy, Ataşehir, Çamlıca, Fatih, Ataköy, Bakırköy, Florya, Etiler ve Şişli ilçelerinde uyuldu. En az uyulan ilçeler ise Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Beykoz.

2013 yılında ABD’nin Silikon Vadisi’nde iki Türk mühendisi Bahadır Kuru ve Bora Eriştürk tarafından kurulan mobil müşteri deneyimi yönetimi şirketi Veloxity, demografik (yaş, cinsiyet, sosyoekonomik segment… vs) yapısına paralel şekilde dağılmış 1 milyon akıllı telefon kullanıcısından gelen dolaşım verisi inceleyerek İstanbul’un dolaşım analizini çıkardı.

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Buna göre son yedi günde İstanbul’da ‘Evde kal’ çağrısına en çok uyulan ilçeler, Kadıköy, Ataşehir, Çamlıca, Fatih, Ataköy, Bakırköy, Florya, Etiler ve Şişli.

Bu son yedi günde göreceli olarak en fazla dolaşılan ilçeler ise şöyle: Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Beykoz.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’a konuşan Kuru şu ifadeleri kullandı: “Çalışmamızdaki coğrafi alan tabiri 150mx150m’lik karesel alanları ifade ediyor. En az dolaşan yani açık yeşil bölgeler son bir hafta içinde kişi başı 10-25 coğrafi alan dolaşmış. Yani günde bir ila üç diyebiliriz. En çok dolaşan koyu kırmızılar ise 90 ila 130 coğrafi alan dolaşmış. Diğer bir ifadeyle neredeyse yedi-sekiz katı daha çok yer gezmiş.”

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Öte yandan İstanbul dahil dünyanın 50’ye yakın büyük kentinde faaliyet gösteren toplu taşıma ve haritalama uygulaması CityMapper’ın corona virüsü salgını sonrası geçen hafta yayınlamaya başladığı hareketlilik endeksinde İstanbul’un hareketliliğindeki düşüş devam ediyor.

Okulların tatil edilmesinden önceki hafta yüzde 93 olan İstanbul’un şehir içi ulaşım hareketliliği 22 Mart Pazar günü biten haftada yüzde 21’e geriledi. Bu oran 23 Mart Pazartesi günü için ise yüzde 11 olarak kayıtlara geçti.