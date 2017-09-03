İstanbul’da ‘ev sahibi’ olmak: 100 metrekare konut için ‘hiç harcamadan’ 12.5 yıl 

İstanbul’da yaşayan bir kişinin 100 metrekarelik bir konut satın alabilmesi için ‘hiç harcamadan’ 12.5 yıl çalışması gerekiyor.

AA’nın aktardığına göre Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da ne kadar sürede konut sahibi olunabileceğini ölçtü.

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Araştırmada, bu kentlerde yaşayanların kişi başına düşen yıllık gelirleriyle ortalama konut metrekare satış fiyatları baz alındı.

Bir yıllık gelirle sekiz metrekare

Buna göre İstanbul’da çalışan bir kişi, bir yıllık geliriyle bir konutun sekiz metrekaresini alabilirken, Ankaralılar 20, Bursalılar 15, Antalyalılar 13, İzmirliler ise bir evin 10 metrekaresini satın alabiliyor.

Türkiye’nin en kalabalık beş kenti arasında en yüksek konut metrekare değeri de 5 bin 418 lirayla İstanbul’da.

İstanbul’u 3 bin 89 lirayla İzmir, 2 bin 250 lirayla Antalya, 1955 lirayla Bursa ve 1830 lirayla Ankara izliyor.

100 metrekarelik bir konut alabilmek için Ankara’da hiç harcama yapmadan beş yıl, Bursa’da yedi yıl, Antalya’da sekiz yıl, İzmir’deyse 10 yıl çalışmak gerekiyor.

Bir metrekarenin aylık kira değeri 21 lira

Bir metrekarelik konutun ortalama aylık kira değeri İstanbul’da 21 lira, İzmir’de 13 lira, Ankara’da 10 lira, Bursa ve Antalya’da 9’ar lira oldu.