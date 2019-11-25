İstanbul’da et satılan 5 bin yer uygunsuz bulundu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bir yılda denetlenen işletmelerden 4 bin 500’ünün uygunsuz bulunduğunu bildirdi.

Fotoğraflar: DHA

Denetim sırasında gazetecilere konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlü Ahmet Yavuz Karaca, 2019’da 110 bin işletmede 191 bin denetim yapıldığını dile getirdi.

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Karaca, işletmelerden 4 bin 500’ünde uygunsuzluk tespit edildiğini belirterek, bu işletmelere 26 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Karaca, 59 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Yurt çapında denetim

Bugün 39 ilçede 758 denetçi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın onayıyla et üreten 500 tesisi denetlendi. Denetimlerde üretim yapan tesislerin hijyen koşulları, fiziki şartları, ISO belgeleri, bakanlık onayları, veterinerin bulunup bulunmadığı ve etlerin sıcaklığı incelendi. Denetimin tüm Türkiye’de yapıldığı kaydedildi.