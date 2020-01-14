İstanbul’da en çok hırsızlık Kadıköy’de

İstanbul’da 2019 yılı içinde toplam 34 bin 444 hırsızlık olayı yaşandı. En fazla hırsızlık 1871 olayla Kadıköy’de olurken hırsızların ‘favori‘ saati 05.00-06.00 aralığı oldu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü istatistiklerine göre İstanbul’da ev ve işyerlerine girerek hırsızlık yapan ve park halindeki otomobillerin içinde bırakılan eşyaları çalan 19 bin 899 kişi gözaltına alındı. İstanbul’da 2019 yılı içinde 14 bin 290 evden hırsızlık, 7 bin 351 iş yerinden hırsızlık ve 12 bin 803 otomobilden hırsızlık kayda geçti.

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Araçtan hırsızlık en çok 19.00-20.00 arası

Polis istatistiklerine göre İstanbul’da en fazla evden ve iş yerinden hırsızlık olayları 05.00 ile 06.00 saatleri arasında yaşandı. Araçtan hırsızlığın ise en fazla 19.00-20.00 saatleri arasında olduğu ortaya çıktı.

İstatistiklere göre İstanbul’da günlük ortalama evden hırsızlık olayı sayısı 34.2 olarak kayıtlara geçerken, iş yeri ortalaması 20.1 olay, otodan hırsızlığın ortalamasının ise 35.1 olay olduğu öğrenildi. İstanbul’da günde yaklaşık 95 hırsızlık olayı yaşandığı ortaya çıktı.

İstanbul genelinde bir önceki yıla kıyasla yaşanan ev hırsızlığı olayı sayısında yüzde 28 azalma meydana geldiği belirtildi. Otodan hırsızlık ve iş yeri hırsızlığında ise sırasıyla yüzde 34 ve 20 oranında azalma olduğu belirtildi.

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En az hırsızlık Şile ve Adalar’da

İstanbul’da 2019 yılı içinde en fazla hırsızlık olayı 1871 olayla Kadıköy’de oldu. En az hırsızlık olayı ise 37 olayla Şile ilçesinde görüldü. Adalar ilçesi ise 39 olayla en az hırsızlığın yaşandığı ikinci ilçe oldu.

