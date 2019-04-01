İstanbul’da Ekrem İmamoğlu kazandı!

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır

İstanbul’da seçim kafa kafaya gitti. Saat 04.00 itibariyle sandıkların yüzde 98.79’u açıldı. ‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 48.70 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48.65 ile ikinci sırada görünüyordu.

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Gece saatlerinde her iki aday da kazandığını ilan etti. Ancak AA, bir süre sonra veri akışını durdurunca önde kimin olduğu soru işaretlerine yol açtı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, bugün saat 10.00’daki açıklamasında 81 sandık sonucunun ihtilaf nedeniyle sisteme girilemediğini belirtirken İmamoğlu’nun önde olduğunu açıkladı.