Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu kazandı!

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır

İstanbul’da seçim kafa kafaya gitti. Saat 04.00 itibariyle sandıkların yüzde 98.79’u açıldı. ‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 48.70 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48.65 ile ikinci sırada görünüyordu.

Reklam

Gece saatlerinde her iki aday da kazandığını ilan etti. Ancak AA, bir süre sonra veri akışını durdurunca önde kimin olduğu soru işaretlerine yol açtı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, bugün saat 10.00’daki açıklamasında 81 sandık sonucunun ihtilaf nedeniyle sisteme girilemediğini belirtirken İmamoğlu’nun önde olduğunu açıkladı.

SON HABERLER

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu kazandı!

İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

Ankara’da Yavaş kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır. Ankara’da sandıkların yüzde 99.81’i açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş yüzde 50.90 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47.06 ile ikinci sırada.

İzmir’de CHP’li Soyer kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır İzmir’de oyların yüzde 99.79’u sayıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Tunç Soyer yüzde 58.02 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Nihat Zeybekci yüzde 38.62 ile ikinci sırada.

Bursa’da AKP’li Aktaş kazandı

Bursa’da oyların yüzde 28.5’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Alinur Aktaş yüzde 49.82 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mustafa Bozbey yüzde 46.6 ile ikinci sırada.

Adana’da CHP’li Karalar kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Adana’da sandıkların yüzde 96.20’si açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Zeydan Karalar yüzde 53.25 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın MHP’li adayı Hüseyin Sözlü yüzde 43.10 ile ikinci sırada.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...