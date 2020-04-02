İstanbul’da ekmek satışları ‘corona’ nedeniyle yüzde 35 düştü

Covid-19 salgını nedeniyle insanların evden çıkmaması ve bazılarının da evde kendi ekmeklerini pişirmesi nedeniyle İstanbul’daki fırınlarda ekmek satışları yüzde 35 düştü.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, düşüşün sebeplerini şöyle yorumladı: “İnsanlar evden fazla çıkmak istemiyorlar. Market ve fırınlarda ekmek satışı şu anda yaklaşık yüzde 35 düştü. Bunun sebebi, insanlar evlerine un aldı, evde ekmek pişiriyorlar. İkinci bir husus ise okulların tatil olması. İstanbul’dan çıkışların yasaklanmamasından önce bir miktar İstanbullu memleketelerine, yazlıklarına ve ören yerlerine gittiler. Bu iki sebepten dolayı düşüş yaşandı.”

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‘Fırıncılar da sağlıkçılar gibi fedakarlık yapıyor’

Fırın esnafının genel anlamda küçük esnaf olduğunu belirten Çetin, sözlerine şöyle devam etti: “3 bin ekmek üreten bir işletme, işçi, kira, hammadde gibi maliyetlerini buna göre ayarlar. Bu sayı 2 bin ekmeğe düştüğünde, ekmeğin maliyeti de otomatik olarak yukarı çıkıyor. Dolayısıyla işletme zarar ediyor. Fırın esnafları genel manada küçük esnaflar. Dolayısıyla bunu çok uzun vadede götüreceklerini düşünmüyorum. Şu an hepsi sağlıkçılar gibi fedakarlık yapıyor. Fırınlarını 24 saat açık tutuyor, hiçbir şekilde ekmek çıkarmama pozisyonuna girmiyor. Az da olsa hizmetini verme gayreti içindeler. Meslektaşlarıma, üyelerime bu anlamda teşekkür ediyorum.”

‘Un ve maya stoğunda sıkıntı yok’

Çetin, İstanbul’da fırınların un ve maya stoğuyla ilgili bir aksama yaşanmadığını belirterek, “Halkımız bu konuda hiçbir kaygı duymasın. Diledikleri kadar ekmek üretme pozisyonundayız” dedi.