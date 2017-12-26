İstanbul’da dört aylık IŞİD bilançosu: 21 operasyonda 670’i yabancı 714 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 1 Eylül – 26 Aralık tarihleri arasında IŞİD’e yönelik yaptığı 21 operasyonda, 670’i yabancı toplam 714 kişiyi gözaltına aldı.

10 Eylül’de iki ilçede üç adrese yönelik yapılan operasyonda, IŞİD adına yapılan bazı eylemlerin talimatını verdiği iddia edilen ve üst düzey üç sorumlunun da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.

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Küçükçekmece’de 14 Ekim’de yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Afganistanlı Otobek R.’nin, yılbaşı gecesi bir eğlence merkezine saldıran IŞİD’li Abdülkadir Maşaripov ile bağlantısı belirlendi.

27 Ekim’de Arnavutköy ve Esenyurt’taki evlerde meydana gelen patlamalar üzerine yapılan çalışmalarda 28 Ekim’de Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç bırakıldığı sırada yapılan operasyonda ikisi kadın dört kişi yakalanmıştı.

11 Kasım’da gözaltına alınan altı kişinin IŞİD’in Suriye ve Irak’taki yöneticilerinden gelen talimatlar doğrultusunda sansasyonel eylem planı içinde olduğu belirlenmişti.

25 Kasım’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriyeli şüphelinin ‘yalnız kurt’ olarak bilinen tek kişilik saldırı hücresi olduğu belirlenerek, Türkiye’deki üst düzey devlet yöneticilerine yönelik eylem arayışı içinde bulunduğu tespit edilmişti.