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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da dokuz ilçede 14 okulda bir gün süreyle eğitime ara verildi

İstanbul valiliği dün yaşanan 5.8’lik depremden sonra dokuz ilçede 55 okulun incelendiğini, 14 okulda bir gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Silivri’nin yaklaşık 20 kilometre açıklarında, dün saat 13.59’da 12.6 kilometre derinliğinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 

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Edirne, Bursa, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya’da da hissedilen depremde can kaybı yaşanmazken, bazı binalarda hasar oluştu.

İstanbul genelinde okullar, hastaneler ve AVM’ler tahliye edilmiş, Bursa, İstanbul, ve Yalova’da okullarda eğitime ara verilmişti.

Tatil edilen okullar şu şekilde:

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  • Sultangazi: İstiklal İlkokulu ve Ortaokulu
  • Gaziosmanpaşa: Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
  • Bahçelievler: Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yenibosna Ortaokulu
  • Büyükçekmece: Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
  • Silivri: Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu
  • Arnavutköy: Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
  • Küçükçekmece: Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Nergiz Anaokulu, Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kanarya Ortaokulu
  • Maltepe: Halit Armay Anadolu Lisesi
  • Çatalca: Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bu okullar dışında incelenen 7 bin 46 okulda herhangi bir olumsuzluk ya da hasar tespit edilmedi.

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