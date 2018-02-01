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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da dokuz alan belirlendi: Taksim Meydanı’nda yine eyleme izin yok

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Taksim Meydanı, bu yıl da İstanbul’daki eylem alanları arasında gösterilmedi.

Fotoğraf: DHA

Valiliğin yazılı açıklamasına göre kentte dokuz alanda eyleme izin var.

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İzinli alanlar şunlar: Yenikapı ve Maltepe sahil, Kartal Meydanı, Kadıköy Yeni Salı Pazarı, Pendik Cumartesi Pazarı, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi otopark ve Avcılar İDO İskelesi önü.

İzin verilen alanlar arasında kentin simgesel öneme sahip Taksim Meydanı yer almadı.

Meydanda uzun süredir eylemlere izin verilmiyor.


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