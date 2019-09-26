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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da deprem… Kandilli: 6, AFAD: 5.8 büyüklüğünde

İstanbul’da saat 14.00 sıralarında bir deprem meydana geldi. Deprem kentin birçok noktasında hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarında meydana gelen depremin 6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Derinliği ise 11.9 kilometre olarak ölçüldü.

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AFAD ise 7 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı. Hissedilen depremin ardından en büyüğü 4.4 büyüklüğünde olmak üzere üç artçı deprem daha meydana geldi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul genelinde okulların tahliye edildiği bildirildi. İstanbul valiliği şunları kaydetti: “Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.”

AFAD, hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini kaydetti. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

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Ayrıntılar gelecek…

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