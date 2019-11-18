İstanbul’da değnekçiler tekrar iş başında: Gündüz İSPARK bakıyor, akşam biz

İstanbul’da İSPARK’a ait bazı otoparklarda mesai saatleri dışında vatandaşlardan otopark parası talep eden ‘değnekçiler‘ yeniden ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Özellikle restoran, deniz kenarı ve eğlence mekanları gibi kalabalık yerlerin yakınındaki İSPARK otoparkları işgal eden ‘değnekçiler‘ sürücülerden para talep ediyor.

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‘Kafana göre ne versen yeter’

Hafta sonu çekilen görüntülerde Taksim Tarlabaşı Bulvarı’ndaki ‘değnekçi‘ ‘Fiş kesiyor musun?’ sorusu üzerine, “Fiş yok. Biz de burada çorbadayız, ekmekteyiz. 10 lira ver yeter” diye yanıt verdi.



Kimi ‘değnekçiler‘ ise görüntülendiğini anladığı sırada kaçmaya başladı.

‘Değnekçiler’ görüntülerde sürücülere, “Kafana göre ne versen yeter, gündüz İSPARK bakıyor akşam biz bakıyoruz, aracınız burada güvende, çizilmez” gibi ifadeler kullanıyor.

108 lira cezayla serbest kaldılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri günler süren operasyonlarla çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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Gözaltına alınan ‘değnekçiler’e, Kabahatler Kanunu’na göre 108’er lira ceza kesildi.