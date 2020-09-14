İstanbul’da da ‘corona’ düzenlemesi geliyor: ‘Mesai saatleri dört gruba bölünsün’

İstanbul’da vaililik sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluğu azaltmak için mesai saatlerinin yeniden belirlenerek zaman dilimlerine bölünmesi için çalışma yapıyor.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da kamu kurumlarının çalışma saatlerinde de değişikliğe gidilmiş, dört farklı saat dilimi belirlenmişti.

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İstanbul’da corona virüsü tedbirleri kapsamında geçilmesi planlanan kademelendirilmiş mesainin detayları belli oldu.

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, toplu ulaşımı yüzde 60 oranında özel sektör çalışanlarının kullandığını vurgulayarak, “Valilik, İBB ile perşembe günü bir toplantı yaptı. Birlikte bir çalışma yapılacak. Valilik özel sektör için sanayi odalarıyla, özel sektör temsilcileriyle görüşerek buna göre mesaiyi kademelendirecek” dedi.

Ilıcalı, nisan, mayıs ve haziran ayında yaptıkları çalışmalarla normalde 9 milyon olan sayı, 900 bine düştüğünü belirtti.

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Profesör şöyle devam etti: “Yavaş yavaş normalde döndükçe geçen hafta itibarıyla toplu ulaşım yolculukları 4 milyon 200 bin civarında gerçekleşti. Valilik adına yaptığımız anket sonucuna göre yolculukların yüzde 60’ı özel sektöre ait. Bir kademelendirme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı. Yoksa sonuç başarılı olmaz. Pandemi döneminde yüzde 90 oranında azalan yolculuklarda bile en çok seyahat edenler market çalışanları, emniyet mensupları, sağlık çalışanlarıydı”.

Bugünkü haliyle pik saatlerdeki yolculukları karşılamaya kapasite yetmediğini vurgulayan Ilıcalı şunları söyledi: “Talebi yönetip düşürmemiz lazım. Bu yüzden mesai kademelendirilmesi çok önemli. Bu hafta içerisinde tahmin ediyorum ki Valimiz sonuçları kamuoyuyla paylaşacak. Son haftalarda metrobüs yolculukları bir günde 500 bin civarında seyrediyor. İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak. Mesailer dört gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00’da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır.”