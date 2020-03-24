İstanbul’da ‘corona’ tedbirlerini ihlal ederek derneklerde toplanan 20 kişiye gözaltı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde iki dernekte toplanan 20 kişi ‘corona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri’ gerekçesiyle gözaltına alındı.
Ekipler Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Hatun Caddesi üzerinde bulunan Siirtliler Yardımlaşma Derneği ile Kuşçular Yardımlaşma Derneği’nde kalabalık bir grup olduğunu fark etti.
Yapılan aramalarda 20 kişinin, İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği ‘corona virüs tedbirleri’ni ihlal ederek toplandığı belirlendi.
Gözaltına alınan kişiler idari işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.