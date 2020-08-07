İstanbul valisi askere gidecekleri uyardı: Toplu uğurlama yok, kurallara uyalım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile Mısır arasında bugün imzalandığı açıklanan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının, hem Türkiye’nin hem de Libya’nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ettiğini söyledi.