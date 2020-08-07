İstanbul valisi askere gidecekleri uyardı: Toplu uğurlama yok, kurallara uyalım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ‘Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacağını’ anımsattı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla ailelere ve asker adaylarına seslendi.
Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: “Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler #Covid19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım.”
Geçen ay, İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirilmişti. Asker uğurlamaya yalnızca birinci derece akrabalar katılabileceği, konvoy ve toplu uğurlamanın ise yapılmayacağı açıklanmıştı.