İstanbul’da çocuğa taciz iddiası: İki şüpheliye linç girişimi

İstanbul’da iki kişi, 12 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla mahalleli tarafından linç ediliyordu.
Pendik’te gece saatlerinde iki kişinin 12 yaşındaki bir erkek çocuğunu önce taciz edip ardından arabaya bindirerek kaçırmaya çalıştığı iddia edildi. Alkollü olduğu ileri sürülen ikilinin çocuğu kaçırmaya çalıştığını gören çevredekiler harekete geçti.
Mahalleli, iki şüpheliyi yakalayıp linç etmek istedi. Mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Öfkeli kalabalık polis ekiplerinin müdahalesi üzerine yatışırken darp edilen şüpheliler gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan şüphelilerin tedavi sonrası sorguya alınacağı öğrenildi.