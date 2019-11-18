İstanbul’da çocuğa taciz iddiası: İki şüpheliye linç girişimi

Moskova Bienali’nin davetlisi olarak bu büyülü şehre misafir oldum. 22 Ocak 2020’ye dek sürecek bienalin önizlemesi için oradaydık. Köklü bir sanat tarihine sahip ve geç gelen sözde demokrasiyle yönetilen Rusya, maalesef şimdiye kadar sadece yedi bienale ev sahipliği yaptı; bu yılki ise sekizinci.