İstanbul’da caz zamanı: Festivali kaçırmamanız için beş neden…

Bu yıl 29 Haziran-18 Temmuz tarihlerinde 26’ncısı düzenlenen İstanbul Caz Festivali, caz tutkunlarına yaz sıcağında, açık havada çok sayıda konser seçeneği sunuyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği festivalin organizasyon komitesi, ücretsiz etkinliklerle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Beylikdüzü’ndeki konseri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da izledi. Fotoğraf: CHP

Beylikdüzü Yaşam Vadisi ve Fenerbahçe Parkı ile Fenerbahçe Khalkedon’da parklardaki etkinliklerle başlayan festivalin 2 Temmuz’daki Ödül Gecesi’nde Ömür Göksel ve Hasan Hürsever’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi.

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Beylikdüzü’nde konser veren Balkan Orkestrası müzikseverlere neşeli anlar yaşattı.

Fotoğraf: CHP

Festivali kaçırmamanız için beş nedeni sıraladık:

1- Yeşillikler üzerinde caz keyfi

Yeşillikler üzerinde yaz sıcağına serinlik katmaya hazırlanan caz festivali etkinlikleri için ajandanızda yer açın! Bu akşam, UNIQ Açık Hava Sahnesi’ndeki caz blues ve soul melodilerini ustalıkla harmanlayan Belçikalı caz şarkıcısı, söz yazarı ve besteci Melanie De Biasio İstanbullularla buluşuyor.

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2- Boğaz’a nazır konser dinleme fırsatı

Bu yıl festival kapsamında Boğaz’a nazır caz etkinlikleri de düzenleniyor. Boğaz’ın manzarası eşliğinde caz dinlemek isteyenler için birçok seçenek var.

Yarın tarih, deniz ve kültür-sanatın buluştuğu Beykoz Kundura’da trompetçi Barış Demirel’den Türkiye’nin önde gelen davulcularından Turgut Alp Bekoğlu, piyanist Bugge Wesseltoft, klavyeci Dan Berglund ve basçı Magnus Öström’ün kurduğu RYMDEN’i dinleyebilirsiniz.

Pazar günü ise Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta Cyrille Aimée ve Elchin Shirinov Trio konserleri var. Azerbaycan’ın folk müziğini cazla harmanlayarak modern bir dil yakalayan piyanist ve besteci Shirinov, Grammy ödüllü basçı Panagiotis Andreou ve yenilikçi melodilerin kaşifi davulcu Engin Günaydın’ın performansından sonra Cyrille Aimee ‘caz sahnesi’nde olacak.

Pazartesi günü The Marmara Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenecek Alfredo Rodriguez & Petrito Martinez konserinde Havana rüzgarları esecek.

Festival bu yıl da çocukları unutmuyor. 13 Temmuz’da, Feriye’de onlar için tasarlanmış konserler, atölyeler ve performansların yer alacağı ‘Çocukça Bir Gün’ etkinliği 5-12 yaş arası çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmayı hedefliyor.

Caz vapuru, festival takipçilerinden gelen yoğun istek üzerine, dokuz yıl aradan sonra geri dönüyor. Boğaz turu yapan vapurda caz dinleme fırsatı sunan etkinliğin tarihi 14 Temmuz.

3- Restoranlarda Lale Kart indirimi

Festival her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm İstanbullulara ulaşmayı hedeflerken, Avrupa ve Anadolu yakasında 27 mekanda, 300’ü aşkın sanatçıyı İstanbullularla buluşturuyor. Lale Kart sahiplerine şehrin birçok yerindeki cafe ve restoranda indirim yapılıyor. İndirim fırsatlarına ‘http://lalekart.org/bulusma_listeleri’ adresinden ulaşılabilir.

4- Haliç kıyısında ücretsiz etkinlik: ‘Ah Şu Cazlar Blues’lar

Parklardaki ücretsiz konserleri kaçıranlar pazar akşamı 19.30’da Halıcıoğlu Parkı’nda düzenlenecek olan ‘Ah Şu Cazlar Blues’lar etkinliğine gidebilir. Klarnet virtüözü Ramazan Sesler, ABD’li bakır üflemeliler topluluğu Soul Brass Band’in ve savaşın izlerini müzikle silmeyi arzulayan Suriyeli müzisyenlerden oluşan Mood Band Haliç kıyısında konser verecek.

5- Müziğin devleri arka arkaya festivalde...

Festivalde bu yıl cazın ve çağdaş müziğin devleri İstanbullularla buluşmaya hazırlanıyor. Kamasi Washington (üstte), Joss Stone, Snarky Puppy, Jacob Collier gibi caza ve popüler müziğe bambaşka bir anlayış getiren, Hip-Hop, R&B ve pop tınılarıyla cazı birleştiren sanatçılar İstanbul’a geliyor.