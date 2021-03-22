İstanbul’da çarşamba akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM), “Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor” açıklaması yapıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre sistemin etkisiyle bugün 15 derece civarında seyreden sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanabilir.

Reklam

Yarın rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle sıcaklıkların 4-8 derece aralığına gerileyeceği, beraberinde sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Çarşamba, yağışların gün boyu aralıklarla devam etmesi öngörülürken akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile sıcaklıklar bir derece civarına gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının cuma sabah saatlerine kadar etkili olacağı, ardından bölgeyi terk edeceği aktarıldı.

Reklam

Gelecek hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların tekrar bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.