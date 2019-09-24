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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da çakarlı araç denetimi: Belediye başkanı ve fahri konsolosa ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda yetkisiz çakar kullanan araçların tespiti için denetim yaptı. İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in aracı ile Nijerya fahri konsolosunun aracına idari para cezası kesildi.

Çakarlı araç… Fotoğraf: Dailymotion

Resmi plakalı ve çakarlı bir şekilde trafikte seyir halinde olan bir araç durdurulurken, devlet memuru olduğunu belirten aracın sürücüsüne çakarlı araç ve emniyet şeridini kullanmaktan toplam 2 bin 4 lira para cezası uygulandı.

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Sürücü, “Resmi görevli bir aracım. Ben de devletin görevli bir memuruyum. Kendi şahsi işimi yapmıyorum. Yetişmemiz gereken önemli bir toplantı var. Ona yetişiyoruz. Görev kağıdım araçta” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı dün aldığı bir kararla, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil ‘yetkisiz çakar’ kullanımının 1 Kasım’dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda ‘çakar’ olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

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