Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da birçok ilçede kar yağışı

İstanbul’un birçok ilçesinde bugün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı hakim oldu.

Fotoğraf: DHA

Kentte yılın ilk karı Anadolu Yakası’nda önceki gün görülmüş, ardından yüksek kesimlere kar yağmıştı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam ve yarın yoğun kar beklendiğini belirtirken, yağışın 20-40 santimetre kar kalınlığı oluşturacağını dile getirdi.

Fotoğraflar: AA

Öğleden sonra Avrupa Yakası’nda Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Sultangazi, Kayaşehir, Bayrampaşa, Esenler ve Şişli’de kar yağışı başladı.

Eyüpsultan, Esenyurt, Alibeyköy ve Sarıyer’de de karla karışık yağmur görüldü.

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Anadolu Yakası’nda da Maltepe, Beykoz, Pendik ve Sultanbeyli’de kar görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bazı bölgelerde tuzlama çalışması yaparken, ekipleri olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde

İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı

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