İstanbul’da birçok ilçede kar yağışı

İstanbul’un birçok ilçesinde bugün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı hakim oldu.
Kentte yılın ilk karı Anadolu Yakası’nda önceki gün görülmüş, ardından yüksek kesimlere kar yağmıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam ve yarın yoğun kar beklendiğini belirtirken, yağışın 20-40 santimetre kar kalınlığı oluşturacağını dile getirdi.
Öğleden sonra Avrupa Yakası’nda Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Sultangazi, Kayaşehir, Bayrampaşa, Esenler ve Şişli’de kar yağışı başladı.
Eyüpsultan, Esenyurt, Alibeyköy ve Sarıyer’de de karla karışık yağmur görüldü.
Anadolu Yakası’nda da Maltepe, Beykoz, Pendik ve Sultanbeyli’de kar görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bazı bölgelerde tuzlama çalışması yaparken, ekipleri olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde