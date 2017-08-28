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İstanbul’da bir yıllık IŞİD bilançosu: 117 operasyon, 649 gözaltı, 282 tutuklama

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, IŞİD’le mücadelede bir yıllık bilançoyu paylaştı.

Arşiv fotoğraf: DHA

Terörle mücadele şube müdürlüğünün operasyonlarını ve sonraki işlemleri barındıran bilanço, 15 Ağustos 2016 ile 15 Ağustos 2017 tarihlerini kapsıyor.

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Buna göre bir yılda terörle mücadele polisi, 117 operasyon yaptı, operasyonlarda 649 kişi gözaltına alındı.

Gözaltılardan 282’si tutuklanırken, 144’ü adli kontrolle olmak üzere 299 kişi serbest bırakıldı.

Başka suçlardan aranması bulunan 67 kişi diğer birimlere sevk edildi, operasyon sırasında çıkan çatışmada bir şüpheli öldürüldü.

Otogarda ‘risk analiz odası’

Terörle mücadele polisi, Esenler’deki otogarda bulunan ‘risk analiz odası’nda da şüphelilere karşı önlem aldı.

Odada, doğu ve güneydoğu kentlerinden savaş bölgelerine gideceği şüplenen yabancılarla mülakat yapıldı.

Buna göre inceleme sonrasında, şüpheli 15 bin 442 kişiden 172’si sınır dışı edildi.

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