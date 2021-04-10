İstanbul’da bir öğretmen ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybetti

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), İstanbul’da bir öğretmenin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
Sendikanın İstanbul 1 No’lu şube üyesi öğretmen Nizamettin Uysal, Ataköy Atatürk Ortaokulu’nda görevliydi.
İstanbul 1 No’lu şubenin Evrensel’de yer alan açıklamasında 15 Şubat’tan bu yana 18 eğitim emekçinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Öğretmenler, 25 Şubat’ta aşılanmaya başlanmıştı. Bu sürede yüz yüze eğitime geçilirken, daha birçok kentte uzaktan eğitim kararı alındı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 Nisan’daki açıklamasında, Covid-19 geçirenler hariç 1.2 milyon öğretmenin yüzde 10’unun aşılandığını duyurmuştu.