İstanbul’da bir öğretmen ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybetti

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), İstanbul’da bir öğretmenin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sendikanın İstanbul 1 No’lu şube üyesi öğretmen Nizamettin Uysal, Ataköy Atatürk Ortaokulu’nda görevliydi.

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İstanbul 1 No’lu şubenin Evrensel’de yer alan açıklamasında 15 Şubat’tan bu yana 18 eğitim emekçinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İstanbul 1 No'lu Şube üyemiz Nizamettin Uysal'ı, Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. pic.twitter.com/6Mr9AkSZdq — EĞİTİM SEN (@egitimsen) April 10, 2021

Öğretmenler, 25 Şubat’ta aşılanmaya başlanmıştı. Bu sürede yüz yüze eğitime geçilirken, daha birçok kentte uzaktan eğitim kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 Nisan’daki açıklamasında, Covid-19 geçirenler hariç 1.2 milyon öğretmenin yüzde 10’unun aşılandığını duyurmuştu.