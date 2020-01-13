İstanbul’da bir kadını sopayla döven saldırgana ikinci gözaltı

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kadını elindeki sopayla sokak ortasında öldüresiye döven saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adam daha sonra yeniden gözaltına alındı.

Yeni Mahalle’de gerçekleşen olayda, elindeki sopayla kadına defalarca vuran şahıs, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kadına bağıran saldırgana kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti.

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Polis tarafından geçen hafta gözaltına alınan Faik M., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ancak adam, bugün savcılığın itirazı sonrası bir kez daha gözaltına alındı. Faik M.’nin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.