İstanbul’da bir kadın dolmuştan Arap kafile binmek istiyor diye darp edilerek indirildi

İstanbul Eminönü’nde bir kadın bindiği dolmuştan Arap kafilesi geldiği gerekçesiyle zorla indirilmek istendi, ardından sözlü tacize uğrayarak darp edildi.

BirGün’ün haberine göre, dün akşam saa 20.00 sıralarında Ç.S. isimli bir kadın 34 TZA 33 plakalı bir dolmuşa bindi. Ardından taksi dolmuşun şoförü Arap turist kafilesinin binmek isteyince kadını araçtan indirmek istedi.

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Ç.S. kabul etmeyince kadının giydiği şort nedeniyle hakaret edip, kadının üstüne yürüdü. Ç.S. polisi aradı ancak o sırada şoför aracıyla birlikte kaçtı. Şikayetçi olmak isteyen Ç.S.’ye karakolda, bir şey yapamayacakları, şikayetleri varsa savcılığa başvurması gerektiği söylendi.