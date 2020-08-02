İstanbul’da bir ayda 7 bin 300 Covid-19 vakası: Üç kişiden biri hastaneye yatırılıyor

İstanbul’da son bir ayda Covid-19’a yakalanan her üç kişiden biri hastanede tedaviye alındı. Temmuzda Türkiye genelindeki toplam vakanın yüzde 23’ü İstanbul’da kayda geçti.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, yaklaşık 16 milyon nüfusuyla Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’da temmuz ayında 7 bin 302 kişi Covid-19’a yakalandı. Geçen ay hastanelere yatırılarak tedaviye alınan kişi sayısı 2 bin 624 oldu. Taburcu sayısı ise 3 bin 513’ü buldu.

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Vaka sayısı 1000’e yaklaştı

Temmuz ayında yurt genelinde 30 bin 967 vaka görüldü. Günlük olarak en yüksek vaka sayısı, 1 Temmuz’da 1192 olarak kayda geçti. 22 Temmuz’da 902 vakayla ayın en düşük seviyeye ulaşıldı. Ancak 31 Temmuz’a gelindiğinde vaka sayısı 982’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 900’lere indirilmesi için çok çalıştıklarını ancak sayının yeniden 1000’lere yaklaştığını söylemiş, uyarıda bulunmuştu.

Dört vakadan biri İstanbul’da

(Üstteki grafik, gün gün İstanbul’daki vaka sayısını gösteriyor)

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Temmuz ayında kayda geçen her 100 vakanın 23’ü İstanbul’daydı. Megakentte en yüksek sayı, 311 vakayla 5 Temmuz’da görüldü. En düşük sayı ise 157 vakayla 30 Temmuz’daydı.

Hasta yatış oranı yüzde 35

(Üstteki grafik, gün gün İstanbul’daki hasta yatış sayısını gösteriyor)

İstanbul’da geçen ay 2 bin 624 kişi hastanede tedaviye alındı. Bu da kentte her 100 vakaya karşılık 35 kişinin hastaneye yatırıldığı anlamına geliyor. Geçen ay 12 Temmuz’da 137 vakayla hasta yatış sayısında zirveye ulaşılırken, 26 Temmuz 49 hastayla son sırada kaldı.

Hastaların yarısı kadar taburcu

(Üstteki grafik, gün gün İstanbul’daki taburcu sayısını gösteriyor)

Temmuz ayında 3 bin 513 kişi hastanelerden taburcu edildi. Bu da toplam vakanın yüzde 48’ine denk geliyor. En yüksek taburcu sayısı 1 Temmuz, en düşük sayı ise 24 Temmuz’da görüldü.

Bakanlığın günlük raporları 26 Haziran’dan itibaren erişime açması nedeniyle önceki aylarla temmuzu karşılaştırmak mümkün değil. Ayrıca, İstanbul bazında ölüm sayıları, yoğun bakım ya da entübe hasta sayılarının ayrıntılarına da raporlarda yer verilmiyor.