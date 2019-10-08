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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da beş ilçedeki altı okul daha taşınacak

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri’de meydana gelen depremin ardından beş ilçede bulunan altı okulun, inceleme amacıyla boşaltılacağını açıkladı. Boşaltılan okullarda eğitim gören öğrenciler çevredeki okullara yönlendirilecek.

Boşaltılacak okullar şöyle:

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  • Gaziosmanpaşa İlkokulu -Plevne Ortaokulu
  • Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  • Güngören Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu
  • Küçükçekmece Gültepe İlkokulu
  • Küçükçekmece Göktürk İlkokulu
  • Silivri Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu

Boşaltılan okullarda eğitim gören öğrencilerin devam edeceği okullar ise şöyle:

  • Gaziosmanpaşa İlkokulu – Plevne Ortaokulu / Gaziosmanpaşa İlkokulu (Ana sınıfları) -Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi
  • Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Şehit Büyük Elçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  • Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu / Fuat Sezgin Ortaokulu
  • Gültepe İlkokulu / Mustafa Pars İlkokulu
  • Gültepe İlkokulu (Ana sınıfları) / Belediye Anaokulu
  • Göktürk İlkokulu (Kapalı spor salonu dahildir) / Atatürk Ortaokulu
  • Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu / Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu

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