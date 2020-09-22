İstanbul’da barajlarda doluluk oranı son beş yılın en düşük seviyesinde: Yüzde 39.9

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre bugün itibarıyla kentin barajlarındaki doluluk oranı yüzde 39.90 olarak ölçüldü. Bu, son beş yılın en düşük seviyesi.

Fotoğraf: DHA

Geçen yıl aynı dönemde barajlardaki doluluk oranı yüzde 51.80 olarak ölçülmüştü. Su oranın düştüğü barajlardan Alibeyköy Barajı’nda doluluk oranı yüzde 21.10 olarak kayıtlara geçti.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, 2020 yılının geçen yıllara göre daha kurak geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

“2020 yılı geçmiş yıllara göre İstanbul’da biraz daha kurak geçiyor. Bu durumu barajlardan görebiliyoruz. İstanbul’daki su tüketimi daha fazla. Evde olduğumuz için daha fazla su kullanıyor olabiliriz. Belki de temizliğe her zamankinden daha fazla önem verdiğimiz için daha çok su kullanıyor olabiliriz. Ekim, Kasım, Aralık ayları. Yüzde 40 yağış bu dönemde meydana geliyor. Yağışlı bir döneme doğru geçiş yapacağız ama bununla birlikte İstanbul’da artan nüfus, su kıtlığı iklim değişikliğine bağlı olarak tüm dünyada sorun haline geldi. Suyu verimli kullanmak gerekiyor. Bu noktada hepimize görevler düşüyor. “

Su israfının önüne geçilmesi için suyu dikkatli kullanılması gerektiğini ifade eden Toros, “Boşa akıtacağımız her bir damlanın atmosferimizi kirlettiğini, o su damlasının bize gelinceye kadar atmosfere karbon saldığımızın farkında olmamız gerekiyor. Bu çerçevede ev ve iş yerlerinde yapabileceklerimiz var” ifadelerini kullandı.