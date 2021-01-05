İstanbul’da barajlarda ‘dip rekoru’; Ankara’da 110 günlük su var

İklim değişikliği nedeniyle yurda beklenen yağış düşmezken, baraj doluluk oranları ‘alarm’ vermeye devam ediyor. Edirne’de beş-altı aylık içme suyu var. Ankara’da barajlarda dört aydan az bir süre yetecek su bulunuyor. İstanbul’da da doluluk yüzde 20’nin altında.

Fotoğraf: DHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 Ocak itibarıyla kentteki barajlarda 331 milyon 345 bin metreküp su bulunduğunu bildirdi.

Reklam

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk, bunun yüzde 20.91 doluluğa denk geldiğini belirterek, geçen sene barajlarda 13 milyon 469 bin metreküp daha fazla su bulunduğunu dile getirdi.

“Barajlara hiç su gelmemesi durumunda 110 günlük suyumuz kaldığını söyleyebiliriz” diyen Öztürk, kayıp-kaçak dahil günde kişi başı 250 litre su tüketildiğini aktardı, vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

Trakya’ya yağış yaradı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) verilerine göre, son yağışların ardından Trakya’daki 14 barajdaki doluluk oranı yüzde 20’den yüzde 33’e yükseldi.

Reklam

Edirne’nin içme suyunu sağlayan Kırklareli’deki Kayalıköy Barajı’ndaki doluluk oranı ise yüzde 2’ye düştü.

Barajdaki su seviyesinin düşmesi üzerine Edirne Belediyesi, kentin içme suyunu Süloğlu Barajı’ndan sağlamaya başladı.

45 milyon metreküplük hacmi bulunan Süloğlu Barajı’ndaki doluluk oranı ise yüzde 32.

‘Altı aylık içme suyu var’

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Süloğlu Barajı’nda 14 milyon, Kayalıköy Barajı’nda ise 8 milyon metreküp su bulunduğunu belirtti.

Gürkan, şöyle devam etti: “Bu su şu anda yeterli mi? Edirne’ye yeterli mi? Şu an için yeterli. Ama çok yakın zamanda, yani bir-iki ay gibi değil. Baktığımızda beş-altı aylık, içme suyu kuyuları hariç barajlarımızda su var.”

İstanbul’da durum ne?

Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’da yeni yılın ilk günlerinde baraj doluluk oranı yüzde 19.62 seviyesine kadar indi. Geçen yıl bugün doluluk oranı yüzde 39.03’tü.