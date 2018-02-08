İstanbul’da barajlar dolu, yaz aylarında ‘sıkıntı’ beklenmiyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Fatih Turan, barajlarda kente dokuz ay daha yetecek kadar suyun mevcut olduğunu söyledi.

DHA’ya konuşan Turan, barajlarda yaklaşık 650 milyon metreküp suyun olduğunu belirterek ilkbaharda ve sonbaharda da yağış beklediklerini söyledi.

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“Bizim bugünden itibaren bir damla yağış olmasa bile dokuz ay, yani 2018’in kasım ayına kadar yetecek suyumuz var” diyen Turan, Anadolu yakasındaki barajlara Düzce’deki Melen çayından, Avrupa yakasındakilereyse Istrancalar’dan su getirildiğini ifade etti.

‘Martta kar var’

İSKİ yöneticisi şöyle devam etti: “Ülke genelinde son 44 yılın en kurak yılındayız. 2014’teki kurak yıldan sonra şu anda ortalamanın üzerindeyiz. Önceki yıllarda barajların daha dolu yılları da oldu. İnşallah mart ayında kar geldiğinde, barajlarımızdaki doluluk biraz daha artacak. Hatta şu anda Istrancalar’daki barajlarımızda doluluk yüzde 100’lerde.”

Turan, kente günde ortalama 2 milyon 800 bin metreküp su verdiklerini, bunun yılda 1 milyar metreküp suya tekabül ettiğini anlatarak su talebinin Avrupa yakasında daha fazla olduğunu ancak içme suyu kaynaklarının Anadolu yakasında bulunduğunu söyledi.

Melen Barajı’na işaret etti

Turan sözlerini şöyle sürdürdü: “Akıllı şebeke sistemiyle, dengeleme otomatik olarak sağlanıyor. Bir taraftan su eksildiği zaman, diğer taraftan dengeleme sağlanıyor. En önemli proje Melen Barajı. Bu baraj bittikten sonra İstanbul’a bir yılda verdiğimiz su kadarlık ilave kapasiteye sahip barajımız olacak. 2053’e kadar İstanbul’un su sıkıntısı olmayacak. İstanbul su zengini bir metropol değil. Dünyada da kıt bir kaynak. ‘Bol bulduk, bol harcayalım’ demek doğru değil.”

Barajlar ne durumda?

İstanbul barajlarında şu anda genel doluluk oranı yüzde 75.35 seviyesinde. Barajlarda dört yıl önceki kuraklık sırasında, 8 Şubat 2014”te doluluk oranı yüzde 32.05 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yılın şubat ayında aynı tarihteki doluluk oranı ise 85.75 idi.

İstanbul barajlarının ayrı ayrı doluluk oranları ise şöyle:

* Kazandere: Yüzde 100

* Istırancalar: Yüzde 100

* Papuçdere: Yüzde 93.85

* Ömerli: Yüzde 86.25

* Sazlıdere: Yüzde 34.35

* Büyükçekmce: Yüzde 63.17

* Alibeyköy: Yüzde 79.93

* Terkos: Yüzde 85.82

* Elmalı: Yüzde 27.03

* Darlık: Yüzde 73.74