İstanbul’da baraj doluluğu yüzde 30’un üzerinde

İstanbul’da son iki haftadır etkisini gösteren kar ve yağmur yağışı, baraj doluluğunu yarı yarıya artırdı.

Fotoğraf: DHA

İSKİ verilerine göre 9 Ocak’ta yüzde 19.16’ya kadar düşen baraj doluluk oranı, yağışların ardından büyük hızla artarak yüzde 30.77’ye yükseldi.

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Grafikte, barajdaki su miktarının son 15 günde ne kadar yükseldiği görülüyor:

Ancak geçen yıl bugün doluluk oranı yüzde 53.47, önceki yıl ise yüzde 90.85 seviyesindeydi. Geçen yıl 20 Ocak’ta barajlarda 464 milyon metreküp su bulunurken, bu sene 267 milyon metreküp su var.