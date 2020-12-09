İstanbul’da baraj doluluğu ‘dipte’: Geçen yıla göre miktar yüzde 37 daha az

İstanbul’da bugün itibarıyla barajlarda bulunan su miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 daha az.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İSKİ’nin verilerine göre, bugün itibariyla kentin barajlarının doluluk oranı yüzde 22.66 seviyesinde. Son 14 günde, doluluk oranı yüzde 25.86’dan bu seviyeye geldi.

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Yeterli yağış düşmemesi nedeniyle, barajlardaki su miktarının istikrarlı bir şekilde azaldığı görülüyor.

Grafikler: İSKİ

Son 12 aylık verilere bakıldığında da Aralık 2019 ile bu yılın aralık ayı arasındaki farkın büyüklüğü dikkat çekti. Geçen yıl aralık ayında doluluk oranı yüzde 38.66’yken, bu yılki doluluk oranı yüzde 22.66 olarak ölçüldü.

Bu yılın aralık ayında, barajlarda toplam 197 milyon metreküp su bulunuyor. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 310 milyon metreküptü. Diğer değişle, geçen yıla göre barajlardaki toplam su miktarı yüzde 37 daha az.

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10 yılın en düşüğü

Bu yılki doluluk oranı, son 10 yılın en düşük seviyesinde. Daha önce 2013, 2016 ve 2019 yıllarında da aralık ayı için doluluk oranı yüzde 40’ın altını görmüştü. Ancak bu yıl ilk kez yüzde 20 seviyesine yaklaştı.

Baraj doluluğunda en büyük etken, kentin yeteri kadar yağış alamaması. Son 10 yılda barajlara düşen yağmur miktarına (metreküp bazında) bakıldığında, 2019 ve 2020’nin ‘kurak’ sayılabilecek yıllar olduğu dikkat çekiyor.