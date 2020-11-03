İstanbul’da baraj doluluğu 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul’daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İSKİ, kentteki barajların doluluk oranlarını bugün güncelledi. Buna göre, 3 Kasım itibariyle doluluk oranı yüzde 29.59 olarak kayda geçti.

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Son 10 yılda (altta) bugüne kadar en düşük seviye, yüzde 35.59’la 3 Kasım 2014’te ölçülmüştü. Bugün ise en düşük seviyeye gerilediği görüldü.

Son 12 aylık sürece bakıldığında da ağustos ayından itibaren doluluk oranlarında ciddi düşüş olduğu gözlendi.

İstanbul’da ekim ayında sağanak yağışlar görülmüştü. Bu yağışların barajdaki doluluk oranlarına olumlu yönde katkı sağlamadığı belirlendi. Son 15 günlük veriler (altta), doluluk oranlarının yağış varken dahi düştüğünü gösterdi.

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İSKİ, her bir baraj için ayrı ayrı doluluk oranlarını da yayınladı. Buna göre Kazandere Barajı, yüzde 4.09’la en düşük seviyede. Darlık barajı ise yüzde 59.91’le en yüksek su seviyesine sahip baraj. Darlık dışında yarısından fazlası dolu olan bir baraj yok.