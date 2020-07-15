İstanbul’da aynı anda birbirine yakın 10 işyerinde yangın çıktı

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinden sonra en çok merak edilen konulardan biri namaz kılınırken fresklere ne olacağı sorusuydu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sıklıkla gündeme getirilen ışık veya lazerle kapatmanın söz konusu olmadığını söyledi.