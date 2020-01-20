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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da avukat alacak-verecek tartışmasında meslektaşını bacağından vurdu

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde uluslararası hukuk firmasında çalışan iki avukat arasındaki alacak-verecek tartışmasında, avukatlardan biri diğerini silahla vurarak bacağından yaraladı.

Fotoğraf: DHA

Sultanselim Mahallesi Lalegül Sokak’ta saat 16:00 sıralarında yaşanan olayda, bir iş merkezinin 12’nci katında bulunan hukuk firmasında çalışan Ümit Serkan B. adlı avukat ile firmanın kıdemli ortaklarından avukat Serdar B. arasında alacak-verecek tartışması çıktı.

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Tartışma sırasında Ümit Serkan B., tabancayla Serdar B.’ye ateş ederek bacağından yaraladı. Yaralanan avukat firma çalışanları tarafından hastaneye götürüldü.

Saldırgan gözaltına alınırken kullandığı tabancanın ruhsatlı olduğu tespit edildi.

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