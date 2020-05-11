İstanbul’da AVM kapısında uzun kuyruklar oluştu

Covid-19 önlemleri nedeniyle kapalı olan AVM’ler bugün saat 11’de yeniden kapılarını açtı. İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan bir AVM’nin kapısında uzun kuyruklar oluştu.

Fotoğraflar: DHA

Esenyurt’ta bulunan bir AVM’ye girmek isteyenler sabah saat 10’da gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar AVM önündeki banklarda oturarak açılışı bekledi. Kuyruktakilerin maske taktıkları görülürken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

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Saat 11:00’de kapıların açılmasıyla müşteriler içeriye alındı. İçeriye girmek isteyen herkesin tek tek ateşi ölçüldü, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. AVM önüne ise yoğunluk yaşanmaması için bant çekilerek gelenlerin sıraya girmesi sağlandı.

Açılışın üzerinden iki saat geçmesine rağmen, kapıdaki kuyruğun devam ettiği görüldü. 220 mağazanın olduğu AVM’de ise 40 mağazanın açık olduğu öğrenildi.

‘Şükürler olsun AVM’ler açıldı‘

Alışveriş yapan Havin Kara, “Bayadır evde alışveriş yapmıyorduk. Şükürler olsun AVM’ler açıldı. Sıkıldık evde. Kendime kıyafet aldım” diye konuştu.

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Az sayıda mağazanın açık olması nedeniyle alışverişini yapamayanlar da oldu. Sandra Maden, “Çocuğun ayakkabısı kalmamış onu alacağım, çarşamba günü dışarı çıkarabilmek için ayakkabı gerekiyor. Açılması fırsat değil ama çaresizlikten geldik” dedi.

İçeri girmek için yaklaşık bir saat kuyrukta bekleyen Serhat Durmuş şunları söyledi: “Alışverişe geldik ama boş geldik. Dışarıda insanlar o kadar kuyruk bekliyor, aslında bütün mağazaların kapalı olduklarını bilseler bence boşuna beklemeyecekler. Bizim işimize yaramadı. Açanlar temizlik yapıp kapatıyorlar. Kıyafet almaya geldim, pantolon almaya geldim ama çoğu mağaza kapalı.”