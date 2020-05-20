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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da atölye baskını: 700 bin liralık 800 bin adet maskeye el kondu

İstanbul’da kaçak olarak üretilen 700 bin liralık 800 bin adet maskeye el kondu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Sultangazi ilçesindeki bir tekstil atölyesine operasyon düzenledi. Baskında, atölyenin üretim izin belgesi bulunmadığı anlaşıldı.

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Jandarma ekipleri, depoda yüzbinlerce maske buldu. Tekstil atölyesi mühürlendi. Sahibi M.C. de gözaltına alınarak hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Maskeler, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda, kamu yararına kullanılmak üzere İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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