İstanbul’da ‘ATM soygunu’: 180 kişinin kartı kopyalandı, 330 bin liralık vurgun var

Almanya’nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda, saldırgan ve annesi dahil ölen 11 kişiden beşinin Türk vatandaşı olduğu kesinleşti. Öldürülen diğer kişilerin de göçmen kökenli olduğu, birinin Bulgaristan vatandaşı olduğu belirtildi. Yaralanan altı kişiden birinin durumu ağır. Almanya Federal Başsavcılığı ise saldırganın ‘ırkçı bir tutumla’ hareket ettiğini ve saldırganın ülke içi ve dışındaki destekçilerini araştırdıklarını açıkladı.