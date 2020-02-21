İstanbul’da ‘ATM soygunu’: 180 kişinin kartı kopyalandı, 330 bin liralık vurgun var

İstanbul’da Bayrampaşa, Kartal ve Büyükçekmece ilçelerinde ATM’lere yerleştirilen düzenekle vatandaşların kartlarını kopyalayan çete çökertildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarda bulunmalarının ardından bazı ATM’leri inceledi. ATM’lere kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirildiği saptandı.
Düzenlenen operasyonda beş kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kopyalama aparatıyla kart bilgilerine, kamerayla da şifrelere ulaştıkları belirlendi.
Şüphelilerin yaklaşık 180 kişinin hesaplarından 328 bin 300 lira çektiği öne sürüldü. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda cep telefonu, pos cihazı, banka kartı ve kopyalama cihazı bulundu.