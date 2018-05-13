İstanbul’da atlı fayton protestosu: Hayvanlara eziyet; tamamen kaldırılsın

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

İstanbul’da bir grup, Adalar’da atlı faytonların kaldırılması talebiyle eylem yaptı.

Don Kişot Bisiklet Kolektifi üyeleri, bugün Bostancı’daki Adalet İskelesi’nin önünde bir araya geldi.

Reklam

Grubun açıklamasında, faytonlarda atlara eziyet edildiği ifade edilerek şunlar kaydedildi: “Yaşamın savunucuları olarak, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların yaşama hakkı olduğunu ve bundan sonra da yaşaması gerektiğini savunuyoruz. Adalarda yapılan faytonculuğa karşıyız. Faytonların tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Talebimiz budur.”

Grup üyeleri ‘Faytondan in bisiklete bin’, ‘Faytonlar kaldırılsın, beygirlere özgürlük’ ve ‘İsyan, beygir, özgürlük’ yazılı dövizler taşıyarak slogan attı.

Reklam