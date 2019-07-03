İstanbul’da Arapça tabela denetimi

İstanbul’da Arapça işyeri tabelalarının Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması çalışması kapsamında, 15 günde 730 işyeri denetlendi.

Fotoğraf: Hürriyet (Arşiv)

Valilik açıklamasında, 15 Haziran-1 Temmuz arası yapılan denetimlerde işyeri sahiplerinin, tabela içeriğinin en az yüzde 75’lik kısmının Türkçe, yüzde 25’lik kısmının Arapça olmak üzere düzenlenmesi hususunda makul süre verilerek ikaz edildiği belirtildi.

Reklam

Açıklamada şöyle dendi: “Bakanlığımızın bu minvalde vermiş olduğu talimatları gereğince, valiliğimiz koordinasyonunda iş yeri tabelalarının ilan ve reklam standartlarına uygunluğu, görevlendirilen kurumlar, 39 ilçe kaymakamlığımız ve belediyelerimiz ekipleri tarafından sürekli olarak denetlenecek, standartlara uygun olmayan tabelaların uygun hale getirilmesi sağlanacaktır. Yetkili denetim mercilerinin ikaz ve bilgilendirmeleri sonrasında tabelasını hızla standartlara uygun hale getiren iş yeri sahiplerine özellikle teşekkür ediyor; ziyaret, bilgilendirme, makul süre verilerek ikaz edilmelerine rağmen ilan ve reklam standartlarına uygun olmayan tabela kullanan iş yeri sahiplerine gerekli yasal müeyyidelerin uygulanacağını üzülerek bildiriyoruz.”



