İstanbul’da aracı durdurup namaz kılan otobüs şöförüne 200 bilet ceza

Açlık grevindeki tutuklu öğretmen Semih Özakça’nın eşi olan ve kendisi de 101 gündür açlık grevinde olan Esra Özakça, “İnsanlara güveniyoruz, ‘Bu halktan bir şey olmaz’ veya ‘Bu hükümet asla geri adım atmaz’ gibi klişelerimiz yok” dedi.