İstanbul’da aracı durdurup namaz kılan otobüs şöförüne 200 bilet ceza

İstanbul’un Şişli ilçesinde kullandığı halk otobüsünü durduran ve yolcuları bekleterek namaz kılan otobüs şöförüne şikayet üzerine 200 bilet ceza verildi.
10 Ağustos’ta Mecidiyeköy’deki meydan durakları yakınında Şişli-Karayolları seferini yapan A-339 numaralı otobüsün şöförü aracı bir anda kenara çekip seccadesini aracın orta kapısının önüne sererek başlamıştı.
Yolculara açıklama yapmayan şoför, namazı bittikten sonra da yoluna devam etmişti.
Namazın görüntüleri o anlara şahit olan bir kişi tarafından çekilmişti.
CHP Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu üyesi Onur Cingil’in şikayeti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şöföre 200 bilet ceza uygulandığını açıkladı.
Yolcular varken,sefer bitmemişken,otobüsü kenara çekip yolcuların arasında namaz kılan şoföre, komik para cezası mı verildi @ibbBeyazmasa ! pic.twitter.com/QKSDOocT6v
— ONUR CİNGİL (@onurcingil) August 31, 2017