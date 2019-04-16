İstanbul’da ambulansa yol vermeyen sürücüye beş yıla kadar hapis talebi

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir ambulansa yol vermeyen sürücüye iki suçlamayla beş yıla kadar hapis cezası talep edildi.

E-5 Kuzey yan yolda 28 Şubat’ta Avcılar yönüne seyreden ambulans, sirenleri çalar vaziyette 23 yaşındaki Muhammed Efkan Yetişmiş’ten yol istemiş, adamın ambulansa yol vermeyişini başka bir sürücü videoya çekerek sosyal medyada paylaşmıştı. Gözaltına alınan Yetişmiş’e üç ihlal gerekçesiyle toplamda 324 lira idari para cezası kesilmiş, Bakırköy başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.

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İddianamede, Yetişmiş’in sirenlerini çalarak yol almak isteyen ambulansa kasten yol vermediği, ambulansın geçtiği şeride geçerek fren yaptığı, önüne aracını kırdığı, kamu görevi yapan ambulansın görev yerine dönüşünü-gidişini ısrarla yol istemesine rağmen cebir ve tehdit kullanmak suretiyle engellediği, trafik akışını tehlikeye soktuğu belirtildi.

İddianamede, ambulansta hasta olmadığını düşündüğünü söyleyen Yetişmiş’e ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından dokuz aydan beş yıla kadar hapsi istendi.

Yetişmiş, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.