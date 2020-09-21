İstanbul’da ‘alternatif baro’ için 2 bin imza toplandı

İstanbul’da ‘alternatif baro’ kurulması için 2 binden fazla imza toplandığı açıklandı.

Fotoğraf: Pixabay

Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce’ye konuşan İstanbul 2 No’lu Baro Kurucular Kurulu üyesi Cavit Tatlı, bugün 2 bin imzaya ulaştıklarını, her ihtimale karşı yarın da imza toplayarak 2 bin 100 imzaya ulaşmak istediklerini söyledi.

Reklam

Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) 23 Eylül’de yeni baro kuruluşu için resmi başvuru yapılacağını belirten Tatlı, gelecek hafta sonu da genel kurul yapacaklarını ifade etti.

AKP ile MHP’lilerin imzasını taşıyan, bir kentte birden fazla baro kurulmasına olanak tanıyan kanun teklifi, 11 Temmuz’da sabaha karşı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmiş, 15 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasaya göre, avukat sayısı 5 binden fazla olan kentlerde, en az 2 bin avukat bir araya gelerek yeni bir baro kurabilecek.