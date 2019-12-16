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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da Alevi vatandaşların kapısına işaret: ‘Gebereceksin’ yazıldı

İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki Gazi Mahallesi’nde bulunan 10 daireli apartmanda oturan üç Alevi ailenin evinin girişine çarpı işareti konularak ‘Gebereceksin’ yazıldı.

Gazete Fersude’nin haberine göre yazıyı gören ailelerin polisi arayarak durumu ihbar etmesi üzerine, ekipler parmak izi alarak inceleme başlattı.

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Kasım ayında da İzmir’in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşlara ait bazı evlere kırmızı boya ile ‘X’ işareti yapılıp ‘Defol Alevi’ yazılmıştı.

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Alevilere yönelik tehditlerle ilgili araştırma komisyonu kurulması için Meclis’te önerge vermiş, teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.

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