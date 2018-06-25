İstanbul’da AKP 6, CHP 5 puan oy kaybetti: 98 milletvekilinin tam listesi

Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’da 24 Haziran genel seçimlerde AKP yüzde 42.6 oy oranıyla ile birinci parti olurken CHP yüzde 26.5’le ikinci , HDP yüzde 12.6 ile üçüncü, MHP yüzde 8.3 iye dördüncü, İYİ Parti yüzde 8 ile beşinci parti oldu.