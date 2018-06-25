İstanbul’da AKP 6, CHP 5 puan oy kaybetti: 98 milletvekilinin tam listesi

Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’da 24 Haziran genel seçimlerde AKP yüzde 42.6 oy oranıyla ile birinci parti olurken CHP yüzde 26.5’le ikinci , HDP yüzde 12.6’yla üçüncü, MHP yüzde 8.3’le dördüncü, İYİ Parti yüzde 8’le beşinci parti oldu.
Bu sonuçla AKP 43, CHP 28, HDP 12, İYİ Parti 8, MHP 7 milletvekili çıkardı. 1 Kasım 2015’teki seçimlere göre AKP yaklaşık yüzde 6 oy kaybederken CHP yüzde 5 oranında düşüş yaşadı.
İşte İstanbul’dan çıkan milletvekilleri:
1. Bölge
AKP: Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Mustafa Ataş, Erol Kaya, Vedat Demiröz, Ravza Kavakcı Kan, Osman Boyraz, İsmet Uçma, Mihrimah Belma Satır, Ahmet Berat Çonkar, Hulusi Şentürk
Müşerref Pervin Tuba Durgut, Eyüp Özsoy, Serkan Bayram, Fatih Süleyman Denizolgun
MHP: Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter.
CHP: İbrahim Özden Kaboğlu, Mehmet Akif Hamzaçebi, Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Gürsel Tekin, İlhan Kesici, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Hüseyin Emre Bağce.
İYİ Parti: Hayrettin Nuhoğlu, Ahmet Çelik, Yavuz Ağıralioğlu
HDP: Pervin Buldan, Musa Piroğlu, Erkan Baş, Erol Katırcıoğlu
2. Bölge
AKP: Süleyman Soylu, Fatma Betül Sayan Kaya, Volkan Bozkır, Abdullah Güler, Hasan Turan, Serap Yaşar, Aziz Babuşcu, Şirin Ünal, Canan Kalsın, Ahmet Hamdi Çamlı, Markar Eseyan, Mustafa Demir, İffet Polat
MHP: Celal Adan, Cemal Çetin
CHP: Kadri Enis Berberoğlu, Aykut Erdoğdu, Ahmet Ünal Çeviköz, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Yüksel Mansur Kılınç, Yunus Emre, Gökan Zeybek, Ali Şeker
İYİ Parti: Ümit Özdağ, Fatih Mehmet Şeker.
HDP: Ahmet Şık, Oya Ersoy, Hüda Kaya
3. Bölge
AKP: Numan Kurtulmuş, Mehmet Muş, Akif Çağatay Kılıç, Mehmet Doğan Kubat, Tülay Kaynarca, Halis Dalkılıç, Emine Sare Aydın Yılmaz, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Sırakaya, Rümeysa Kadak
Ahmet Mücahit Arınç, Mustafa Yeneroğlu, Erkan Kandemir, Şamil Ayrım, Alev Dedegil
MHP: Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu, Arzu Erdem
CHP: Engin Altay, Erdoğan Toprak, Mehmet Bekaroğlu, Zeynel Emre, Sibel Özdemir, Özgür Karabat, Turan Aydoğan, Emine Gülizar Emecan, Nazır Cihangir İslam
İYİ Parti: Abdul Ahat Andican, Ümit Beyaz, Hayati Arkaz.
HDP: Zeynel Özen, Dilşat Canbaz Kaya, Hakkı Saruhan Oluç, Ali Kenanoğlu, Züleyha Gülüm