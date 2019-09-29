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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da ağır ve az hasarlı 29 okulda eğitime bir gün ara verildi

İstanbul Valiliği, 20 okul az hasarlı, dokuz okul ağır hasarlı olmak üzere 29 okulda bir gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Öğrencilerin hangi okulda öğrenimlerine devam edeceklerinin ise yarın 14.00’te duyurulacağı belirtildi.

Ağır hasarlı olarak tespit edilen okullar:

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  • BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
  • BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu
  • BÜYÜKÇEKMECE Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
  • ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL
  • GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
  • GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)
  • GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu
  • PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu
  • SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.

Az hasarlı olarak tespit edilen okullar:

  • ARNAVUTKÖY                     Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
  • AVCILAR                              Abdulkadir Uztürk Ortaokulu
  • BEYKOZ                               Fatinhoca İlkokulu
  • BÜYÜKÇEKMECE               Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu
  • EYÜPSULTAN                     Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
  • FATİH                                   Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu
  • GAZİOSMANPAŞA             Gazi Paşa İlkokulu
  • GAZİOSMANPAŞA             Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu
  • GAZİOSMANPAŞA             Karlıtepe Ortaokulu
  • GÜNGÖREN                        Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
  • KÜÇÜKÇEKMECE               Söğütlüçeşme Ortaokulu
  • KÜÇÜKÇEKMECE               Tahsin Banguoğlu İlkokulu
  • KÜÇÜKÇEKMECE               Nergiz Anaokulu
  • MALTEPE                             Halit Armay Anadolu Lisesi
  • PENDİK                                Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
  • PENDİK                                Ergenekon İlk/Ortaokulu
  • SANCAKTEPE                      Osmangazi İlkokulu
  • SİLİVRİ                                 Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu
  • SULTANGAZI                       İstiklal Ortaokulu
  • ÜSKÜDAR                            Burhan Felek Anadolu Lisesi

Valilikten yapılan açıklamada, bu 29 binanın yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacağı da belirtildi.

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