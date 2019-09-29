İstanbul’da ağır ve az hasarlı 29 okulda eğitime bir gün ara verildi

İstanbul Valiliği, 20 okul az hasarlı, dokuz okul ağır hasarlı olmak üzere 29 okulda bir gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Öğrencilerin hangi okulda öğrenimlerine devam edeceklerinin ise yarın 14.00’te duyurulacağı belirtildi.
Ağır hasarlı olarak tespit edilen okullar:
- BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
- BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu
- BÜYÜKÇEKMECE Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
- ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL
- GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
- GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)
- GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu
- PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu
- SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.
Az hasarlı olarak tespit edilen okullar:
- ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
- AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu
- BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu
- BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu
- EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
- FATİH Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu
- GAZİOSMANPAŞA Gazi Paşa İlkokulu
- GAZİOSMANPAŞA Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu
- GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu
- GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
- KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu
- KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu
- KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu
- MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi
- PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
- PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu
- SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu
- SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu
- SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu
- ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi
Valilikten yapılan açıklamada, bu 29 binanın yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacağı da belirtildi.